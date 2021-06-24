AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı

24 Haziran 2021 Perşembe, 14:07

AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne sürüp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ''Bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?'' dedi.

Karaca ile ilgili iddialarını sürdüren Peker, ''Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı'' ifadelerini kullandı.

'2,5-3 AY KULLANDI'

KRT TV ekranlarında konuşan gazeteci Saygı Öztürk, Korkmaz Karaca ile konuştuğunu söyleyerek, ''Sezgin Baran'ın verdiği aracı 2,5-3 ay kullandığını söylediğini'' iddia etti.