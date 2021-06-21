Sedat Peker cephesinden 'Sezgin Baran Korkmaz' iddiası

21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:07

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Sezgin Baran Korkmaz hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Emre Olur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezgin Baran Korkmaz’ın bugün veya önümüzdeki günlerde serbest bırakılarak tutuksuz yargılanacağı söyleniyor" dedi.