AKP'li isimden hemşireye sözlü şiddet: Benim kim olduğumu biliyor musun?

11 Eylül 2020 Cuma, 12:37

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli bir hemşireye AKP Kayseri Melikgazi İlçe yöneticisi tarafından hakaret edildiği ve sözlü şiddette bulunulduğu iddia edildi.

İddiaya göre 82 yaşındaki annesi Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören AKP Kayseri Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Korkmaz, annesi ile ilgilenen hemşirenin refakatçi kalıp kalmayacağını sorması üzerine, "Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben AK Parti Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısıyım” diyerek hemşirenin üzerine yürüdü.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık konuyla ilgili tepki açıklaması yaptı. Sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını hiçe sayarak başka insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştığını ifade eden Arık, Sağlık İl Müdürü ve AKP yöneticilerine seslenerek “İddiaya göre adı geçen şahıs hemşire hanıma ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ diyerek, tehditler savurmuş. Bu kişinin kim olduğunu hemşeri hanım bilmiyor ama hemşire hanımın kim olduğunu biz biliyoruz. O, kendi hayatını hiç sayarak insanların hayatını kurtarmak için mücadele eden gerçek kahramanlardan biri... İnsanlar kendi anasının babasının yanına yaklaşmaya korkarken O, başkalarının ana babasını iyileştirmek için çırpınan fedakar sağlık ordusunun yiğit bir neferi… Umarım gerek İl Sağlık Müdürü gerekse de AK Parti yöneticileri kim olduğunu sorgulayan arkadaşa kim olduğunu, sağlık çalışanlarının nasıl bir fedakarlıkla ve özveriyle görev yaptıklarını hatırlatır” diye konuştu.



