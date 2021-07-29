AKP’li ismin yönetici olduğu şirket kamudan beş yılda 9.5 milyon liralık ihale aldı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketin son beş yılda AKP’li belediyelerden 34 ihale aldığı ortaya çıktı. LED ekran ve dijital ekran satışı ile bakımlarını kapsayan ihalelerin tutarı 9.5 milyon lirayı buldu. Şirket, İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerinin neredeyse hepsinden ihale aldı.

Kayıtlara göre Kent Teknoloji Yazılım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2010’da kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir dönem AKP’den meclis üyeliği de yapan Murat Hazıroğlu, şirketin müdürlüğüne 2017’nin mart ayında atandı. Hazıroğlu, kendi sosyal medya hesaplarında 2012’den beri şirkette yönetici olarak çalıştığını belirtiyor. Hazıroğlu, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre de şirket yetkilileri arasında görülüyor.

YIL YIL İHALE

Hazıroğlu’nun yönetici olduğu şirketin son 10 yılda kamudan aldığı 60 ihalenin tutarı 17 milyonu buluyor. Bu tutarın yaklaşık 9.5 milyonunu ise Hazıroğlu’nun resmi kayıtlara göre yönetici olarak atandığı 2017’den bugüne AKP’li belediyelerden aldığı ihaleler oluşturuyor. 2017’den beri şirket 34 tane ihale almış. Bu ihalelerden bazıları şöyle: