AKP’li ismin yönetici olduğu şirket kamudan beş yılda 9.5 milyon liralık ihale aldı
Eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu’nun yöneticisi olduğu şirket İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerinin neredeyse hepsinden ihale aldı. İhalelerin toplam tutarı 9.5 milyon lirayı buldu.
Eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketin son beş yılda AKP’li belediyelerden 34 ihale aldığı ortaya çıktı. LED ekran ve dijital ekran satışı ile bakımlarını kapsayan ihalelerin tutarı 9.5 milyon lirayı buldu. Şirket, İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerinin neredeyse hepsinden ihale aldı.
Kayıtlara göre Kent Teknoloji Yazılım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2010’da kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir dönem AKP’den meclis üyeliği de yapan Murat Hazıroğlu, şirketin müdürlüğüne 2017’nin mart ayında atandı. Hazıroğlu, kendi sosyal medya hesaplarında 2012’den beri şirkette yönetici olarak çalıştığını belirtiyor. Hazıroğlu, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre de şirket yetkilileri arasında görülüyor.
YIL YIL İHALE
Hazıroğlu’nun yönetici olduğu şirketin son 10 yılda kamudan aldığı 60 ihalenin tutarı 17 milyonu buluyor. Bu tutarın yaklaşık 9.5 milyonunu ise Hazıroğlu’nun resmi kayıtlara göre yönetici olarak atandığı 2017’den bugüne AKP’li belediyelerden aldığı ihaleler oluşturuyor. 2017’den beri şirket 34 tane ihale almış. Bu ihalelerden bazıları şöyle:
- Üsküdar Belediyesi 24 Nisan 2017’de “Dijital Veri Panosu” alımı için ihale açtı. iki firmanın teklif verdiği ihalede tek geçerli teklif söz konusu şirketin sayıldı. Şirket ile ilçe belediyesi arasında 1 milyon 29 bin 977 lira üzerinden sözleşme imzalandı.
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Mart 2018’de yaptığı “LED ekran alımı” ihalesini de aynı şirket aldı. İhalenin tutarı 98 bin 900 lira.
- Gaziosmanpaşa Belediyesi de 11 Temmuz 2018’de ‘’LED ekranların bakım, tamir, yazılım ve temini hizmet alımı işi’’ ihalesi açtı. Yine ihalede tek geçerli teklifi veren Kent Teknoloji şirketi sayıldı. Şirketle belediye arasında 575 bin 800 bin lira üzerinden sözleşme imzalandı.
- Şirket, Beykoz Belediyesi’nin ise 6 Nisan 2018’de açtığı “Çift yönlü dış mekan dijital veri panosu alımı” işini yine tek geçerli teklifi vererek kazandı. 450 bin lira üzerinden sözleşme imzalandı.
- Şirket, Bayrampaşa Belediyesi’nden de 23 Kasım 2018’de pazarlık usulü yapılan “Bilgisayar ve malzeme alımı” ihalesini 152 bin 516 lira bedelle aldı.
- Bağcılar Belediyesi’nin 19 Aralık 2019’da yaptığı “LED Ekranların yönetilmesi, içerik sağlama ve bakım işi’’ ihalesini de aynı şirket 225 bin bedelle kazandı. İhalenin pazarlık usulüyle yapılması dikkat çekti. İlçe belediyesi aynı iş için 2020’nin sonunda da ihale açtı. Onu da 262 bin 600 lira bedelle aynı şirket aldı. 1 Ocak 2021’de başlayan iş, 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.
- Şirket 2021’de de AKP’li belediyelerden 7 tane ihale aldı. Bu ihalelerden en yüksek tutarlı olan Zeytinburnu Belediyesi’nin 4 Şubat 2021’de açtığı “LED Ekran” alımı ihalesi. Tek geçerli teklifi şirketin verdiği ihalede ilçe belediyesiyle 1 milyon 326 bin lira üzerinden sözleşme imzalandı.
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