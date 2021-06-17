AKP'den, Saadet Partili Asiltürk'ün yeğenine 'ihale' iddiası

17 Haziran 2021 Perşembe, 11:11

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Millet İttifakı'yla birlikte hareket eden Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı hareket başlattı.

Karamollaoğlu yönetiminin muhalefet bloğuna destek vermesini eleştiren Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" açıklamasını yaptı.

Asiltürk'ün açıklamalarının ardından Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale ve Asiltürk ilişkisine dikkat çekti.

'DİSKALİFİYE ETTİ'

Uğuroğlu, 'Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari' başlıklı bugünkü yazısında, ''İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı… Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır "MRD Bilişim Şirketi" kazanıyordu ki son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu… Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı ihaleyi kazanmasına rağmen aniden, "MRD Bilişim Şirketini" diskalifiye etti'' diye yazdı.

'SİYASİ VE TİCARİ'

'Peki, ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi?' Forte Bilişim Şirketi İhalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? - Cemal Asiltürk” diyen Uğuroğlu, “Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki, kim bu Cemal Asiltürk. Bingo… Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni… Sonuç çok net: Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YAKIN İSİM ADAY

Oğuzhan Asiltürk'ün, Temel Karamollaoğlu'nun yerine Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na göstereceği adaya ilişkin de duyumunu aktaran Uğuroğlu, "Aday kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulunan Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim: Prof. Dr. Mete Gündoğan” iddiasında bulundu.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayında Asiltürk'ü evinde ziyaret etmiş ve "ittifak konuştuklarını" açıklamıştı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu görüşme, parti içinde de "Cumhur İttifakı-Millet İttifakı" ayrışması tartışmasını başlatmıştı. Karamollaoğlu yönetimi AKP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na mesafeli dururken, Asiltürk'ün bu ittifaktan yana tutum aldığı kulislere yansımıştı.

Daha sonra bir televizyon kanalında konuşan Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan'la yaptığı ittifak görüşmesine ilişkin, "Seçime bir hafta kala buna karar verilir, yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" demişti.

Asiltürk, konuşmada Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılacağını söylediğini de açıklamış; yaklaşık iki ay sonra Türkiye, Cumurbaşkanlığı kararı ile sözleşmeden çekilmişti.

PARTİ İÇİNDEKİ ÇEKİŞME SOSYAL MEDYAYA YANSIMIŞTI

YİK Başkanı Asiltürk, ayetlerden alıntılar yaptığı 53 tweet paylaştı. Parti yönetimini eleştiren Asiltürk, ilk kongrede de karşı liste çıkaracağını açıkladı. Paylaşımlarına, "Hedefimiz huzur içinde yaşayacağımız bir dünya oluşturmaktır" diye başlayan Asiltürk, "Ulaşmak istediğimiz hedefin önem ve değerinden dolayı, hoşgörülü, toparlayıcı ve yol gösterici olmamız gerekiyor. Mü'minlerin kardeş olduklarına inandığımız için, kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. Siyâsi çekişmelerin oluşturduğu olumsuz ortamdan etkilenmeden, kardeşliğin oluşmasına ve gelişmesine çalışırız" ifadelerini kullandı.

Milli görüşçülerin görevinin "hatası olanları kötülemek değil, onları uygun bir dille hak ve adalete çağırmak" olduğunu vurgulayan Asiltürk, "Peygamberimiz (a.s.), insanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emrediyor. Erbakan hocamız bunu çok iyi bildiği için konuşmalarında kırıcı olmamaya özen gösterir, dinleyenlerin akıl, mantık ve vicdanlarına hitap ederdi" paylaşımını yapmıştı.