AKP'li Kenan Sofuoğlu'ndan milyonluk araca vergi numarası!

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi sonrası vekil adayı olan ve 24 Haziran'da AKP'den Sakarya Milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, yeni bir araç satın aldı. Yurt dışında ortalama fiyatı 680 bin Euro (6 milyon 800 bin lira) olan Ferrari marka aracı Sofuoğlu’nun eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine aldığı öğrenildi.

Sofuoğlu, Ferrarisi ile hız testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKİYE FİYATI 16 MİLYON TL

Sofuoğlu'nun lüks aracına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödememek için bu yöntemi izlediği belirtiliyor. Bu sayede milyonlarca lira vergi ödemekten de kurtulan AKP’li Sofuoğlu’ndan satın aldığı 2021 model Ferrari SF90 Stradale aracın Türkiye fiyatı vergiler dahil 16 milyon TL civarında.

MECLİS’E LAMBORGHİNİ İLE GİTMİŞTİ

Sofuoğlu, TBMM'ye Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle gitmişti.

Erdoğan, 2011 yılında ÖTV zamlarına ilişkin yaptığı konuşmada lüks araçlara ilişkin şöyle demişti:

"Ayıptır ya ayıp. Milletin temsilcisini milleti ile nasıl ayırıyor. Bunun oyunlarını oynuyorlar. Sigarayı içmezsin olur biter. Alkolü biraz daha az tüketirsin olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına gel Fiat kullan ne olacak Volkswagen kullan ne olacak. Ülkenin cari açık sorunu var. Rahmetli Özal’ın kemer sıkma dediği olay işi sıkı tutmazsak Yunanistan’ın durumuna mı düşelim? Biz eşeği sağlam kazığa bağlayalım."