AKP'li Kocasinan Belediyesi, 5 caminin tapusuna karşılık, 100 bin m2'lik 4 villa arsası alacak!

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:15

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AKP'li belediyelerin kaynak sağlamak için yeni bir model bulduğunu, bunun da ilk uygulamasının Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde atıldığını belirtti

5 CAMİYE KARŞILIK 4 VİLLA

Öztürk, "Kocasinan Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasındaki 'Kayseri pazarlığı' aslında ülkemizdeki ilklerden birisi. Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait 5 caminin tapusuna karşılık, Yamula Barajı'na nazır 100 bin M2'lik 4 villa arsası verecek. Hem de arsalar Yamula Barajı'nın marina şeridinde. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaydar'ın ince hesabıyla belediyeye hem kıymetli arsa veriliyor, hem de camileri alan Milli Emlak Müdürlüğü, bunları Diyanet'e devredecek. Yani tam hülle yöntemi uygulanıyor. Cami tapusu karşılığı verilecek villa arsaları da plan değişikliğiyle apartmana da dönüşür. Bakalım baraj manzaralı villalar, daireler kimlere gidecek… Bu konudaki gelişmeleri Kayseri Yeni Haber gazetesi sahibi Recep Bulut yakından izliyor, bu gelişmeyi 'Cami tapusuna karşılık baraja nazır parseller' başlığıyla duyuruyor" diye yazdı.

Öztürk yazısında özetle şunları kaydetti:

"Belediyenin tapusunu, arsa karşılığı Milli Emlak Müdürlüğü'ne devretmek istediği camileri belediye yapmadı. Çoğu kooperatif arsaları içinde, vatandaşlar tarafından yaptırıldı. Şimdi ne yapıldığını anlatmayı sürdürelim: Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan cami yapılan Seyrani Mahallesi'nde bir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde iki, Sümer Mahallesi'nde bir ve Turgut Reis Mahallesi'nde de bir olmak üzere toplam 5 cami ve arsası Milli Emlak Müdürlüğü'ne verilecek. Milli Emlak Müdürlüğü de tapusu kendilerine verilecek 5 camiye karşılık yaklaşık 100 bin metrekareyi bulan 4 parseli Kocasinan Belediyesi'ne verecek. Hem de Yamula Barajı'na nazır, Marina şeridinde…

Milli Emlak da bu cami ve arsalarını daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlayacak. Bu pazarlıkla ilgili tüm teknik detaylar bitirildi. İzlenen “Trampa” yöntemi. Yapılan takaslar hep tartışmalı olur. Rakamlarla dilediğiniz şekilde oynanır. Trampaya konu olan gayrimenkullerin değerlerini yükseltebilir ya da düşük tutabilir. Bu öteden beri böyledir. İktidar partisinin belediye başkanına karşı tabi ki bilirkişiler onun yanında yer alır. Ortalama değerleri de alabilirsiniz. Bu tamamen tarafların vicdanına ve insafına kalmıştır.

İŞTE DEĞERLERİ

Milli Emlak'a satılacak cami ve arsaların bedeli uzman bilirkişiler tarafından belirlendi, rapor haline getirildi. 5 cami ve arsasına 11.480.212,90 TL değer biçildi. Milli Emlak Müdürlüğü'nün Yamula Barajı'na nazır villa yapmaya uygun toplam 100 bin metrekareden oluşan 4 parselede 11.534.766,44 TL bedel biçildi. Yani 54.553,54 TL fark çıktı. Çıkan bu farkı Kocasinan Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü'nün kasasına yatıracak ve iş bitecek…

Tabii bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiş. Hareket buradan başlıyor. Bu konudaki yazışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdiresi Sibel Livdumlu ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından yapılıyor. O yazıyı okuyalım:

“YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK”

“İlçemiz sınırları içerisine bulunan, eşsiz güzellikteki bu bölgenin halkımızın hizmetine açılması İç Anadolu'nun göbeğinde su sporları merkezi kurulması, sporcuların yetiştirilmesi ve bu bağlamda il halkımıza hizmet edilmesinin yanında halkımızın yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde Kuşçu Mahallesi'ndeki taşımaz olarak tescil edilen bu alan da rekleasyon alanı, konut ve spor merkezi oluşturulacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2016 yılında aldığı kararla ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı' ilan edilmesi, bu alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesi'nce yapılması konusundaki yetkinin belediyemize devredilmesi kabul edilmiştir.”

Kocasinan Belediyesi, Başkan Çolakbayrakdar başkanlığında bugün saat 16.00'da sadece “Ver cami tapusunu, al baraj manzaralı villa arsaları” için olağanüstü toplanıyor. Hadi hayırlısı.