AKP'li Komisyon Başkanı'nın sözlerini Bakan Selçuk da duydu mu?

20 Ağustos 2020 Perşembe, 15:15

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen örnek çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi.

Başkanlığını AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun yaptığı Komisyon, Vali Tuncay Sonel'e ve Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Yapılan kurum ziyaretlerinin ardından Ordu Valiliği toplantı salonunda Komisyon başkan ve üyelerine Ordu’da çocuk işçiliği ile mücadele, mevsimlik tarım işçilerine yönelik verilen hizmetler, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurum yöneticileri tarafından sunum yapıldı.

"ÇOCUKLAR İŞ GÜCÜ DEĞİLDİR"

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, burada yaptığı açıklamada çocuk işçiliğinin sadece Türkiye’nin gündeminde olmadığını, dünyanın birçok ülkesinin bu konuyla mücadele için çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Türkiye'de çocuk işçiliğinin geçmiş yıllara oranlara azaldığını öne süren Katırcıoğlu, TÜİK rakamlarına dayandırdığı bu iddiasının ardından şu sözleri sarf etti:

“Çocuklar, bir işgücü değildir. Beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Tertemiz, bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrikadır. Çocuğun yeri okuldur. Çocuğun eline ne silah, ne boya sandığı, ne kağıt mendil, ne tartı yakışır. Çocuğun eline en çok kalem, defter, kitap yakışır. Çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin, eğitimlerinin sağlanmasının ve korunmalarının hem bu sorumluluğun bir gereği hem de aslında her çocuğun hakkı olarak görüyoruz. Çocuğa zarar verici, onu tehlikeye sokucu her türlü riskten uzak tutmak biz yöneticilerin ve tüm yetişkin bireylerin asli önceliği olmalıdır. Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülke nüfusunun 3’te birini oluşturan gözbebeğimiz, cennet kokumuz çocuklarımızın mutlu, huzurlu, güven içinde yarına umutla bakan, annelerinden ailelerinden hiçbir sebeple koparılmayan, hiçbir kötü emele alet edilmeyen, evlatların ülkesi olma yolunda ilerleyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman vurguladığı gibi, ‘Çocuk, dünyanın her yerinde masumiyetin simgesidir’ diyor.”

ÇOCUKLAR BU ZİHNİYETE EMANET

Katırcıoğlu'nun sözleri, akıllara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuk işçilerle ilgili tepki çeken paylaşımını getirdi. Bakan Selçuk geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarlada çalışan çocuk işçilerle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ve ''Geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarladaydım. Yaz tatili kitaplarını, bir salkım domatesle takas ettik. :) Öğretmenlerimizden, müdürlerimizden bir ricam var: Yolunuzu tarlalara düşürün bu yaz. Çocuklara kitabını verin, sohbetinizi verin lütfen...'' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk'un çocuk işçiliğini olumlarcasına yaptığı bu ziyaret ve fotoğraf paylaşımı büyük tepki çekmişti.