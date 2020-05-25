AKP’li meclis üyesi, Zeynep Şenpınar cinayetini meşrulaştırdı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:28

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, sosyal medya hesabından Zeynep Şentürk’ün cinayetine ilişkin yaptığı gerici yorumlarla tepki çekti.

Zeynep Şentürk’ün öldürülme sebebinin kişisel yaşantısı olduğunu iddia eden Arvas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dikkat edin son yıllarda soysal medyada özellikle Zeynep Şentürk benzeri kadın ölümleri gündeme getiriliyor. Hikaye ayn; özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi. Sizce bu tesadüf mü, yoksa maksatlı yapılan bir algı yönetimi mi? Edep yahu” ifadelerini kullandı.

CİNAYETİ MEŞRULAŞTIRMAYA DEVAM ETTİ

Birçok sosyal medya kullanıcısının tepki gösterdiği AKP'li üye Arvas, kadın cinayetlerini meşrulaştıran söylemlerine şu sözlerle devam etti:

“Paylaşımımda vermek istediğim mesaj: Son dönemlerde yaşanan özellikle genç kadın ölümleri genelde gayrimeşru ilişkilerle kurulan hayatlarda olduğu ve bu ilişki türünün yanlış olduğudur.”