AKP'li Mehmet Özhaseki cami açılışında: Zenginlerimiz kazandıklarından dar gelirliler için harcasın
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ülkenin sorunları için "Ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Allah'ın izni ile iyi niyetli yöneticiler bunları çözer" dedi. Özhaseki, zenginlere kazandıklarından yoksullar için harcamaları çağrısında bulundu.
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de hayırseverler ve Melikgazi Belediyesi iş birliği ile Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Camisi'nin açılışına katıldı.
Cuma namazını bu camide kılan Özhaseki, açılış töreninde, "çok parası olanın değil, kazancı helal olan ve ahireti düşünen kişilerin hayır işlerinde bulunabileceğini" söyledi.
"Hayırseverlikte önemli bir noktada olduklarını" vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bu topraklarda doğduk, büyüdük, ezanlarımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor, İstiklal Marşı'mızı okuyoruz, rahatça evimize gidip gelebiliyoruz. Çok şükür terör belasından da kurtulduk. Ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Olacak arkadaşlar, tarih boyunca olmuştur, bundan sonra da olur. Allah'ın izni ile iyi niyetli yöneticiler bunları çözer. Sonuna kadar itimadımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir arkadaşı olarak söylüyorum, gece yarılarına kadar çalışan, Allah rızası için koşturan bir zat var. Bu problemleri de çözeriz Allah'ın inayetiyle. Tüm dünya karşımızda olsa da çözeriz. Ama biz birlikte ve beraber olalım. Birbirimiz için çalışalım. Zenginlerimiz, kazandıklarından orta gelirliler ve dar gelirler için harcasınlar. İnanın ki önümüz aydınlık. Hamdi ağabeyimin (Hamdi Şanlıünal), yurt dışında çalışıp biriktirdiği tertemiz kazancı ile cami yaptırmasından dolayı ellerinden öpüyorum."
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