AKP'li Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandı.
Özhaseki, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Özhaseki, “İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Özhaseki’nin mesajı şöyle:
"Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum."
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