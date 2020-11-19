AKP'li Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı

19 Kasım 2020 Perşembe, 18:37

Özhaseki, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Özhaseki, “İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özhaseki’nin mesajı şöyle:

"Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum."