AKP'li Mücahit Birinci'den Merkez Bankası paylaşımı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 16:00

AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu olmuştur. Sanki yetkisini aşmış gibi nedir bu hal. Gece de alır, atar, sabah da..." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li üyesi Mücahit Birinci, kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından Murat Uysal'ın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "TCMB başkanını görevden almak münhasıran Sn Cumhurbaşkanımızın yetkisindedir. Bir tasarrufu olmuştur. Sanki yetkisini aşmış gibi nedir bu hal. Gece de alır, atar, sabah da... İsterse sosyal medya kanalı ile de kamuoyuna deklare edebilir. Alışın buna." diye yazdı.



