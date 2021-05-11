AKP'li Mücahit Birinci'ye yanıt: Ankara'nın belediye başkanını hangi sıfatla tehdit ediyorsun?

11 Mayıs 2021 Salı, 19:25

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Belpa'nın düzenlediği 'iftarver' kampanyasına İsrail Büyükelçiliği'nin destek olması ve Belpa'nın da bu desteğe teşekkür etmesine, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci "Bunun hesabını vereceksin Mansur Yavaş" yorumunu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin ise "Millet iradesi ile seçilen Ankara'nın belediye başkanını hangi sıfatla tehdit ediyorsun" karşılığını verdi.

Gültekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BAŞKANIMIZIN GEÇMİŞİ DE TAVRI DA NETTİR"

Mücahit Bey, hangi sıfatla Ankara'nın millet iradesi ile seçilen belediye başkanını tehdit ediyorsunuz? Nasıl hesap kesiyorsunuz bir anlatın bakalım? Riyakâr siyasetinizi kolunuza takın, sessizce arkanızı dönün ve uzaklaşın. Konu ile ilgili ABB'nin açıklaması açıktır. 13 gün önce elçilik çalışanlarının katıldığı iftar kampanyasından böyle bir siyasi çıkarım hevesinde bulunmak kirli siyasetin en kirli örneklerinden biri olarak tarihe not düşülmüştür.

Doğu Türkistan'da soydaşlarımıza yapılan zulme ses çıkaramayıp, Ermenistan soykırımının kabul edilmesine tepki gösteremeyenler, bu mahcubiyetlerini tüm zaman dilimlerinde ve tüm mekanlarda zulmün karşısında olan Başkanımız üzerinden gideremez, tehdit edemezler. Başkanımızın geçmişi de tavrı da nettir. Doğu Türkistan da, Mescidi Aksa da bizim onurumuzdur. Dünyanın neresinde zulme uğrayan bir topluluk varsa bizim yerimiz, onun yanıdır. Mücahit Bey, Mavi Marmara olayının yaşandığı gece ben sabaha kadar Büyükelçiliğin önündeydim. Siz neredeydiniz? Sahi, 20 milyon dolar verilirse fikriniz değişir mi? O gün ses çıkardınız mı? Hesapsızca, riyasız şekilde mazlumların yanında oldunuz mu? Mücahit Bey, aşağıdaki fotoğrafları da arkanızı dönüp giderken sıkılmayasınız diye albüm yapıp taşırsınız. Görelim bakalım bunlara tepki gösterebilecek misiniz? Ankara size hiç umduğunuz sonuçları vermez. İyi yolculuklar diliyorum.

Gültekin, paylaşımlarına eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in MOSSAD yöneticisinden ödül aldığını gösteren fotoğrafını da ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Büyükelçiliği, 29 Nisan 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Belpa'nın düzenlediği 'iftarver' kampanyasına katılmış, Belpa da bu yardım için teşekkür etmişti.

Bu olay üzerine "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail'den yardım aldığı" iddiaları çıkmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yazılı bir açıklama ile "İsrail Büyükelçiliği çalışanları da son dönemdeki Filistin olayları yaşanmadan önce, 29 Nisan 2021 tarihinde Belpa’ya giderek, ülkemizde faaliyet gösteren resmi bir yapı olarak iftar kampanyasına katılmak istediğini belirtmiş ve doğrudan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Belpa’nın kampanyasına katılmıştır" demişti.

Bugün AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci, Belpa'nın İsrail Büyükelçiliği'ne yönelik teşekkür metnini yayınlayarak, sosyal medya hesabından "Bunun hesabını vereceksin Mansur Yavaş" dedi.

Birinci'nin bu paylaşımının üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, sosyal medya hesabından yanıt verdi.