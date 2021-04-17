Mansur Yavaş'tan köy enstitüleri için yeni adım!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için proje çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri'ne sahip çıkıyoruz.
Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitüleri'nin Kuruluş Günü'nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık"
Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri'ne sahip çıkıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 17, 2021
Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitüleri'nin Kuruluş Günü'nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık. pic.twitter.com/E4QAV6B6DR
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
- İstilacı böcek, Anadolu'ya giriş yaptı
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!