Mansur Yavaş'tan köy enstitüleri için yeni adım!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 11:38
Mansur Yavaş'tan köy enstitüleri için yeni adım!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için proje çalışmalarına başlandığını duyurdu. 

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri'ne sahip çıkıyoruz.

Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitüleri'nin Kuruluş Günü'nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık"



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