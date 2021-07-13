AKP'li Numan Kurtulmuş cemaatin "icazet" törenine katıldı, camide "protokol" oluşturuldu

13 Temmuz 2021 Salı, 10:13

Nakşibendi tarikatına bağlı Kemal Efendi Vakfı'ndan hafızlık eğitimi verilen çocuklar için İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camisi'nde "icazet töreni" düzenledi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende cami içerisinde konuşma kürsüsü kuruldu, protokol koltukları yerleştirildi.

Vakıf yöneticileri ve AKP'li isimler, minberin yanına yerleştirilen koltuklarda, diğer davetliler ise yerde oturdu. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra AKP Fatih ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.

AKP'li Kurtulmuş, törenden fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşıp "İstanbul Müftülüğü himayesinde Kemal Efendi Vakfı bünyesinde hafızlığını tamamlayan genç kardeşlerimizin Hafızlık İcazet Merasimine iştirak ettik." ifadelerini kullandı.

Protokolün oluşturduğu bu görüntü büyük tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Twitter hesabından törenden bir fotoğrafı paylaşarak "Camide herkes eşittir, ama AKP'liler daha eşit!" diye yazdı.

'İCAZET'LER ATATÜRK'Ü HEDEF ALAN İSİMDEN

Törenden fotoğraflara yansıyan bir isim de ayrıca dikkat çekti. "Hafız" olan çocuklara icazetlerini vermek üzere camideki protokolde yerini alan o isim, Diyanet'in "Reisül-Kurra" (bütün hafız ve kurra hafızların başı) vekili makamına getirdiği Mustafa Demirkan'dı.

Hatırlanacağı üzere, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 28 Mayıs’ta Ayasofya’da gerçekleştirilen bir programda, Mustafa Demirkan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü “zalim ve kâfir” ifadeleri ile hedef almıştı. Ancak hakkında suç duyurularında bulunulan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de sert tepki gösterdiği Demirkan için Diyanet, bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvuruları yanıtsız bıraktı.



