TRT ile Diyanet arasında protokol: "Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlar..."
"TRT Diyanet Çocuk Kanalı" kurulması için TRT ile Diyanet İşleri arasında protokol imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) arasında "TRT Diyanet Çocuk Kanalı"nın kurulması için ilk adım atıldı.
"TRT Diyanet Çocuk Kanalı Protokol İmza Töreni" Diyanet İşleri Başkanlığının Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda yaptığı konuşmada, "TRT Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile çok hayırlı, güzel bir faaliyetin temelini birlikte atacağız. TRT Diyanet Çocuk Televizyonumuzu kuruyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.
ERBAŞ: İSLAM ALEMİ İÇİN BÜYÜK MÜJDE"
TRT ile Diyanet'in iş birliğinin çok eskiye dayandığını, 2012'de TRT Diyanet Televizyonun kuruluşuyla bu iş birliğinin en üst seviyelere çıktığını söyleyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme, yabancı çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanoğlunun karakterinin yüzde 70'i çocuk yaşlarda, 7 yaş öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak bu karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı olması lazım, TRT Genel Müdürlüğünün katkısı olması lazım. En güzel, doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek bunu yapmamız gerekiyor. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri şimdiye kadar bundan hiç taviz vermedi, TRT de taviz vermedi. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızın danışmanlığında ve katkılarıyla, TRT Genel Müdürlüğümüzün işin başında olarak, milli bakış ve duruşla projeyi sahiplenmesi ile çok güzel bir kanalın hayata geçilmesi milletimiz ve İslam alemi için büyük bir müjdedir, mutluluktur. Biz bunu el birliği ve güç birliği ile en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz."
EREN: SİZLERİN GÖSTERDİĞİ EDİTÖRYAL ÇİZGİDE...
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de "Sizlerin gösterdiği editöryal çizgide, bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini ve İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde TRT olarak böyle bir katkıda bulunacağımızdan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadarki TRT'nin bilgi, birikim ve tecrübelerinin hepsini, en üst düzeyde bu projeyle tüm arkadaşlarımla dört elle sarılıp aktaracağımın da huzurunuzda sözünü vermiş olayım." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Erbaş ve Eren TRT Diyanet Çocuk Kanalı için iş birliği protokolünü imzaladı.
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