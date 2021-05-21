AKP'li Sare Aydın'ın yeğeninden milletvekili araç kartıyla Porsche şov!

21 Mayıs 2021 Cuma, 16:54

'AKP Çocukları' Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, Porsche marka araçla trafik polislerinin önünde 215 kilometre hızla geçtiği anları kaydeden kişinin AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın'ın yeğeni olduğu iddia edildi.

'TBMM MİLLETVEKİLİ ARAÇ GİRİŞ KARTI'



Tepki çeken anları AKP Milletvekili Aydın'ın yeğeni Enes Aydın'ın, sosyal medyada yayımladığı belirtiliyor. Başka videoda ise aracın ön camına 'TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı' ibaresi bulunan ve AKP'li Sare Aydın'a ait olduğu belirtilen görüntü yansıyor.

Öte yandan, yeğen Enes Aydın'ın, AKP'li Aydın ile olan fotoğrafını "İyi ki doğdun halacımm" notuyla paylaştığı görülüyor.