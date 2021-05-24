AKP'li Serkan Bayram: Erkam Yıldırım Venezuela'ya hayır işleri için geldi
AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram, Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti için "Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk" dedi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalıyla yayınladığı 7'nci videosunda AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin güzergahını değiştirmek için Venezuela’ya gittiğini iddia etti.
Peker videoda "4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni güzergah kurmak için Venezuela kim gitti? Eski başkanımız Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım... O mal yakalandıktan sonra bu senenin başında, şubat ayında gitti 4 gün kaldı" ifadelerini kullandı.
Peker’in iddiaları tartışılırken, AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın, 7 Aralık 2020 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında yer alan bir fotoğrafta, Peker’in açıklamalarında işaret ettiği Erkam Yıldırım’ın da olduğu görüldü. “Türkiye Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetimiz ile birlikte Caracas’ta Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ettik” diyen Bayram’ın mesajı Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı.
AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram, ANKA Haber Ajansı’nın konuyla ilgili sorularını yanıtladı. 4 Aralık 2020 tarihinde, cuma günü Türkiye Dostluk Grubu olarak Venezuela’ya gittiklerini dile getiren Bayram, şöyle konuştu.
“Erkam Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Böyle resmi ziyaretlere iş adamları da katılıyor, DEİK gibi… Burada da Erkam Bey, kendi imkanları ile heyet dışında bir katılım gösterdi.
“HAYIRSEVER İŞ ADAMI..."
Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hastane vardı, pandemi nedeniyle sıkıntıları vardı. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü.”
"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ"
Bayram, Peker’in iddiaları ile ilgili olarak da “Terör örgütü üyesi, ülkemize iktidarımıza bu tip hezeyanlar içinde isnatlarda bulunuyor. Milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Bu kimsenin yanına kar kalmaz, çamur at izi kalsın mantığı ile bir yere varılmaz” dedi.
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