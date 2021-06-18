AKP'li Ünal'in hedefi akademisyenler: Etki ajanları, bu ülkenin özgüvenine saldırıyorlar

18 Haziran 2021 Cuma, 14:38

Kahramanmaraş'a gelen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun temel atma törenine katıldı. Ünal, törende yaptığı konuşmada akademisyenleri hedef aldı.

Ünal, "Eğer bir insan bu ülkenin özgüvenine saldırıyorsa, öyle akademisyenler Twitter'de görüyorum; doğrudan bu ülkenin özgüvenine saldırıyor. Bu ülkenin yapabilme gücüne, başarabilme yeteneğine saldırıyor. Bu ülke SİHA yapıyor, İHA yapıyor, 2012'de ABD'den istediğimiz fakat verilmeyen insansız hava araçlarını 9 yıldır yapıyor, NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyeni Twitter'da 'Sizin yaptığınız o dron. Onu markette de satıyorlar' diye yazıyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktır. Bu, bu ülkenin özgüvenine saldırmaktır. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Bunu, sözde gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gönderdiği adı akademisyen olan etki ajanları yapar. Bunun adı etki ajanlığıdır" dedi.

"FİKİRLERİ NE OLURSA OLSUN AMA..."

'FETÖ' örneğine başvuran Ünal, "Biz sahiden gördük ki, küresel sermayenin 165 ülkede taşeronluğunu yapan bu örgüt, sahiden gençlerin kendi inançlarını başka bir forma, kendi aidiyetlerini başka bir biçime, aileleriyle olan ilişkilerini başka bir kopuşa götürüyordu" derken şöyle devam etti:

"Başka biçimleri de var, bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Değerli hocalarım, bizim üniversitelerde öğrencilerimizin siyasi görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri, fikirleri ne olursa olsun ama aidiyetleri bu ülkeye olmalıdır. Aidiyetleri bu toprağa, bu kültüre, bu inanca, bu tarihe olmalıdır. Eğer bir üniversite hocası, bir akademisyen dersinde bir öğrenciye kendi kültürüne, kendi aidiyetine, kendi coğrafyasına ihaneti endoktrine ediyorsa o akademisyenle ilgili bir sorun vardır."

Konuşmaların ardından okul inşaatlarının temelleri atıldı.