Atanmış danışman Volkan Gazioğlu, akademisyenleri hedef aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kayyım rektör Melih Bulu'nun danışman olarak atadığı Volkan Gazioğlu'nun Boğaziçi akademisyenleri için yaptığı çizim ile hedef aldı.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Melih Bulu'yu dün 99'uncu kez protesto etti. Bulu'nun rektör danışmanı olarak atadığı, eski Huawei Türkiye Servis Satış ve Pazarlama Direktörü Volkan Gazioğlu, Twitter hesabından Daily Sabah ve Parantez Haber çizeri Erhan Yalvaç'a ait 11 Şubat tarihinde Parantez Haber'de yayımlanan, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin ABD bayrağını Boğaziçi Üniversitesi'ne dikmeye çalıştığı bir çizim paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin yer aldığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin üzerine Gazioğlu'ndan bir açıklama gelmedi.
Atanmış danışman Volkan Gazioğlu'nun paylaşımına tepkilerden bazıları şöyle:
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