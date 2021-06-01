Atanmış danışman Volkan Gazioğlu, akademisyenleri hedef aldı

01 Haziran 2021 Salı, 11:07

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Melih Bulu'yu dün 99'uncu kez protesto etti. Bulu'nun rektör danışmanı olarak atadığı, eski Huawei Türkiye Servis Satış ve Pazarlama Direktörü Volkan Gazioğlu, Twitter hesabından Daily Sabah ve Parantez Haber çizeri Erhan Yalvaç'a ait 11 Şubat tarihinde Parantez Haber'de yayımlanan, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin ABD bayrağını Boğaziçi Üniversitesi'ne dikmeye çalıştığı bir çizim paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin yer aldığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin üzerine Gazioğlu'ndan bir açıklama gelmedi.

Atanmış danışman Volkan Gazioğlu'nun paylaşımına tepkilerden bazıları şöyle: