Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'li vekil Bostancı'dan açıklama: "Konu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmasının ardından AKP Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı'dan açıklama geldi.
Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.
Albayrak'ın açıklamasının ardından AKP Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı'dan açıklama geldi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:
"Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir."
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