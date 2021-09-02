AKP'li vekil Yılmaz hakkında harekete geçildi

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:37

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Mersin Valiliği ise “Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı. Tüm yaşananlarından ardından yargı sessizliğini korurken Halkın Kurtuluş Partisi avukatları harekete geçti.

MİLLETVEKİLİ, VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında, “Hakaret”, “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”, “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlarını işlediklerini belirterek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları dilekçede, polis memurunun salt görevini yaptığı için hakarete ve tehdide maruz kalmasının ve açığa alınmasının suç olduğu iddiasıyla Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“BU İDARECİLER TAMAMEN AKP’YE YARANMAK İÇİN YAPMIŞLARDIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak şu ifadelere yer verdi:

"Halkın Kurtuluş Partisi bugün bir suç duyurusunda daha bulundu. AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, polislere açıkça hakarette bulundu. Kendisinin hiçbir ayrıcalığı olmamasına rağmen otoyolda hız sınırı aştığından durdurulduğu için polis memurlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Polise, “Adını verir misin, Sen kimin adına hizmet ediyorsun, Şerefsize bak, Sana tükürürüm” şeklinde açıkça hakaret ve tehdit içeren kelimeler sarf etmiştir. Polis memuru görevini yaptı diye taltif edilmesi gerekirken maalesef Mersin Emniyet Müdürü ve Mersin Valisi tarafından üstüne birde açıklama yapılarak açığa alınmıştır, haksız görülerek.

Bu idareciler tamamen siyasilere yani AKP’ye yaranmak için yapmışlardır bunu. Polisler bu toplumda en güvencesiz kesimlerden bir tanesidir. Sendika hakları yok, angaryaya maruz kalırlar. Yaptıkları stresli iş karşılığında da yeterli ücret alamazlar. Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu ülkedeki tüm haksızlıkların, kanunsuzlukların karşısında olan ve tüm toplumsal kesimlerin uğradığı sıkıntılarına tercüman olan bir parti olarak, mazlumun yanında zalimin karşısında olduğumuz için, Erdemli’de haksızlığa uğrayan polis memuru kardeşimize sahip çıkmak amacıyla bu suç duyurusunda bulunuyoruz. Mersin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Valisi, Mersin İl Emniyet Müdürü hakkında bugün itibariyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."