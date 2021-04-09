AKP'li Yeşilli Belediyesi anlaşmadığı yurttaşların elektiriklerini kesti
Mardin’in Yeşilli ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar sürerken, AKP'li belediye ile anlaşma yapmayan yurttaşlar, zor kullanılarak evlerinden çıkarıldıklarını söyledi. Yurttaşlar, evlerinden çıkmamakta ısrar edenlerin elektriklerinin kesildiğini ileri sürerken, elektriği kesilen bir evde mum ışığında ders çalışan öğrenciler, yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istedi.
AKP'li Hayrettin Demir yönetimindeki Yeşilli Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamına daha önce Tepebaşı ve Gül mahallelerinde tespit edilen evlerde yıkım çalışmaları devam ediyor. Bazı yurttaşlar ile ilçe belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çalışmalar ağır sürürken belediyenin projeyi istemeyip evlerden çıkmayan yurttaşları zor kullanıp evlerinden çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre, evlerinden çıkmayan bazı yurttaşların elektrikleri kesiliyor.
Ders çalışırken mum ışığında yazıları okumakta zorlandığını söyleyen Yağmur Bat isimli öğrenci, "Kardeşlerimle ders çalışıyoruz. Çok zor durumdayız. Elektriğimiz 4 gündür kesildi. 4 gündür mum ışığında ders çalışıyoruz. Görmekte çok zorlanıyoruz. Başkanımızdan rica ediyoruz elektriğimizi geri versin" dedi.
Video Haberler
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
- İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!
- Düğünde kan aktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Felakete gidiyoruz
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi
- 6 büyük kentin tabip odası başkanından açıklama
- Dört Çinli şirket, ihaleye hazırlanıyor
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması