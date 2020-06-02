AKP'li Yozgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonunda yeni gelişme

02 Haziran 2020 Salı, 23:21

Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonunda ‘zimmet’ suçu iddiasıyla pazar günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 personel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.U.K., E.Ç., M.B.T. ve İ.C.A. tutuklanırken, O.K., Ö.Ş. ve U.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Yozgat Belediyesi'nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.

Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.