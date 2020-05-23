AKP'lilerin kavgası: Hedefte Arınç ve Kuzu var

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:51

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Metiner, bugünkü köşe yazısında camilerde her akşam sela okunmasına yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ı ve Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs paylaşımını isim vermeden eleştirdi.

Daha önce Arınç'ın sözlerine karşılık Yeni Akit TV'de "Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize" diyen Metiner, gazetedeki köşesinde de "Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır" dedi.

KUZU'NUN 'PADİŞAH ÖVGÜSÜ'

AKP'li Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki "Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum" paylaşımına göndermede bulunan Metiner, "Cumhurbaşkanımızın kendilerine tevdi ettiği sıfatları üstünde taşıyanlar artık sadece kendileri değildirler. Sözleri bin tartarak konuşmak mevkiindedirler. Gazi Mustafa Kemal’in dönemin Padişahının oluruyla Samsun’a gönderildiğini artık herkes biliyor. Hiç gereği yokken 19 Mayıs’ta münhasıran Padişah övgüsü yapmak doğrusu siyasi akılla bağdaşır bir tutum değildir. Cumhurbaşkanımızı hak etmediği polemiklerin içine çekmek yanlıştır" dedi.

'HAK ETMEDİĞİ UNVANIN SAHİBİ'

Yazısının sonraki kısmında Arınç'ı eleştiren Metiner, Arınç'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için ezanlardan sonra sela okunmasına yönelik açıklamasına işaret ederek "Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde hak etmediği bir unvanın sahibi olan bir zatın kalkıp ezandan ve saladan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi art niyetlilik değilse akıl tutulması ve körlük değil midir? Bunların aklıyla varılacak yer siyaseten hüsrandır! Yaşasın akl-selim!" ifadelerini kullandı.

Metiner yazısında şunları söyledi:

"Üzülerek izliyorum. Bizi yandaşlıkla suçlayanlar yandaşlıkta bizi geçtiler. Utanmasalar İmamoğlu’nu “siyasi Mehdi!” olarak takdim edecek yandaş kraliçeler türedi. Demek ki mutlak iktidarın sahibi olsalar o gazeteci diye geçinenler kim bilir o güç sahipleri karşısında nasıl da secdeye kapanacaklar!"

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürlerinden Kemal Öztürk'ün Youtube programında, "ölüm listeleri" ve camilerden her gün sela okunması konularında "İnsanlar, başörtülüden, camilerden nefret eder hale gelecekler diye korkuyorum. Böyle yaparak insanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Bana kalırsa ben bu bir ‘bid’at’tır" demişti.