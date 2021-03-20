AKPM Türk Delegasyonu'nun CHP ve İYİ Partili üyelerinden ortak 'istifa' çağrısı

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:56

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Karara ilişkin bir tepki de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu'nun CHP ve İYİ Partili üyelerinden geldi.

Türk Delegasyonu'nun başkanı AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a seslenen CHP ve İYİ Partili üyeler, "Dün gece bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle ülkemizin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini öğrendik. Kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok önemli bir adım olan bu Sözleşmenin bir gece yarısı Anayasaya ve yerleşik uygulamalara aykırı şekilde yürürlükten kaldırılması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Ayrıca Anayasa, kişi hakları ve temel haklara ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yapılamayacağını kayıt altına almaktadır. Ama hepsinin ötesinde Sözleşmenin öngördüğü hakları ve tedbirleri yurttaşlarımız Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarından daha az hak etmiyorlar" ifadelerine yer verildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a, "Avrupa Konseyi kapsamında katıldığınız toplantılarda Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının yanlış olacağını ve Türkiye’nin Sözleşmede kalacağını birçok defa belirttiniz" ifadeleriyle seslenen CHP ve İYİ Partili üyeler, istifa çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gelinen aşamada Delegasyon Başkanlığı görevinden ayrılmanızın uygun olacağını düşünüyoruz. Aksi halde hem Delegasyon üyelerini hem de yabancı muhataplarımızı yanıltmış bir politikacı konumunda bulunacaksınız.

Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşadığı büyük gerileme karşısında Milletvekilleri olarak suskun kalamayız. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı bu demokratik gerilemeden bağımsız değildir. Türkiye’yi evrensel değerlerden koparma girişiminin bir ileri adımıdır. Bu girişimlere karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi belirtir, saygılar sunarız."