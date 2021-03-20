AKPM Türk Delegasyonu'nun CHP ve İYİ Partili üyelerinden ortak 'istifa' çağrısı
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepkiler sürüyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu'nun CHP ve İYİ Partili üyelerinden ortak açıklama geldi. Açıklamada, Delegasyon'un AKP'li başkanı Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a 'istifa' çağrısı yapıldı.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Karara ilişkin bir tepki de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu'nun CHP ve İYİ Partili üyelerinden geldi.
Türk Delegasyonu'nun başkanı AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a seslenen CHP ve İYİ Partili üyeler, "Dün gece bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle ülkemizin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini öğrendik. Kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok önemli bir adım olan bu Sözleşmenin bir gece yarısı Anayasaya ve yerleşik uygulamalara aykırı şekilde yürürlükten kaldırılması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Ayrıca Anayasa, kişi hakları ve temel haklara ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yapılamayacağını kayıt altına almaktadır. Ama hepsinin ötesinde Sözleşmenin öngördüğü hakları ve tedbirleri yurttaşlarımız Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarından daha az hak etmiyorlar" ifadelerine yer verildi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a, "Avrupa Konseyi kapsamında katıldığınız toplantılarda Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının yanlış olacağını ve Türkiye’nin Sözleşmede kalacağını birçok defa belirttiniz" ifadeleriyle seslenen CHP ve İYİ Partili üyeler, istifa çağrısında bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün gelinen aşamada Delegasyon Başkanlığı görevinden ayrılmanızın uygun olacağını düşünüyoruz. Aksi halde hem Delegasyon üyelerini hem de yabancı muhataplarımızı yanıltmış bir politikacı konumunda bulunacaksınız.
Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşadığı büyük gerileme karşısında Milletvekilleri olarak suskun kalamayız. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı bu demokratik gerilemeden bağımsız değildir. Türkiye’yi evrensel değerlerden koparma girişiminin bir ileri adımıdır. Bu girişimlere karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi belirtir, saygılar sunarız."
Video Haberler
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
- Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'u hiç böyle görmemiştiniz
- İstanbul'da yangın paniği
- Canlı yayında gergin anlar! Perinçek'e böyle yanıt verdi
- Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı
- Tahliye kararı verildi
En Çok Okunan Haberler
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı!
- 'Ya gereğini yapacak ya özür dileyecek'
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'kapatma' açıklaması
- Naci Ağbal görevden alındı
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar