AKP'nin "Etik Kurulu" Başkanı Kemalettin Aydın, Soylu'ya zehir önerdi

25 Nisan 2021 Pazar, 01:15

2 milyar dolarlık vurgun yaptıktan sonra yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in yer aldığı fotoğraftaki üçüncü ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı. Söz konusu tartışmalar sosyal medyada geniş yankı bulurken gazeteci Erk Acarer'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

Acarer, "Abi kardeş İngiltere’de dil eğitimi aldılar. Her gece kulüplerde, alkollü partilerde takılırlardı. Burada dinci orada cluber... Dayılarına çekmişler, o da DP yıllarında don alır, otel barından Miller içer partiye ödetirdi. Yalan, riya, sahtekarlık. Ne güzel şeysin Siyasal İslam" dedi.

ZEHİR ÖNERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Acarer'e yanıt olarak yayınladığı "Parası nereden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın. İki kardeşten biri, hiç İngiltere'ye gitmedi. Diğerini lösemi tedavisinden sonra 6 aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir. Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok" şeklindeki mesaja tepki çeken bir yorum yapıldı.

AKP'nin Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Soylu'ya zehir önerdi. Erkek Acarer'e verilen yanıtın altına yorum yapan AKP'li Aydın, "Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım; paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin (C²0 H²² N² O²) olmalı" diyerek zehir önerdi.

STRİKNİN NEDİR?



AKP'li Kemalettin Aydın'ın önerdiği "Striknin" isimli zehrin, kişiyi acı çektirerek öldürdüğü öğrenildi. Striknin, Nux vomica ağacından üretilen zehirli madde. Hayvan hakları kuruluşlarının karşı çıkmasına kadar sokak hayvanlarının itlafında kullanıldı. Organik hücreleri bozarak harâb eden zehirli bir alkaloid olan Striknin az miktarda kullanıldığında tıpta ilâç olarak istifâde edilir.