Türkiye’nin köklü kurumu MKE, anonim şirkete dönüştürülecek

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) anonim şirkete dönüştürülmesi için AKP tarafından hazırlanan yasa teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde özelleştirme tartışması yaşandı.

Teklifin sahibi AKP’li Ramazan Can, MKE’nin anonim şirkete dönüştürülerek özelleştirilmesinin önünün açıldığı eleştirilerine, “MKE kesinlikle özelleştirilemez. Hazine'ye bağlanacak. KI·T olması hasebiyle ayagˆında prangalar var, MKE’nin c¸ok gu¨zel bir kadrosu var bu do¨nem, ayagˆa kalkmak istiyor, fu¨ze gibi fırlamak istiyor ama bu prangalardan da kurtulması lazım” yanıtını verdi. CHP Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Özgür Ceylan ise “Anonim şirket olursa şimdi yapılamayan ne yapılacaktır? Katarlıların Kırıkkale MKE’yi ziyaret ettiği yönünde iddialar var. Amaç MKE’yi Katarlılara peşkeş çekmek mi?” diye konuştu.

Türk savunma sanayiisinin temelini oluşturan kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsündeki MKE’nin Hazine’ye bağlı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yönetilecek anonim şirkete dönüştürülmesini öngören yasa teklifi, önceki gün TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşüldü. AKP’li Ramazan Can, MKE’nin KİT statüsünde olmasının, “hareket alanını daralttığını ve istihdam arttırmasını zorlaştırdığını” savunarak “MKE’yi is¸te bu prangalardan kurtarmak istiyoruz ve Makina ve Kimya’nın s¸ahlanıs¸ını daha da ileri noktalara getirmek ic¸in bu kanun teklifini hazırladık. Özelles¸tirme baskısından kurtulan Makina ve Kimya aynı zamanda da bizim kırmızı c¸izgimiz olan o¨zelles¸tirilmeyecek, o¨zelles¸tirilmeyecek, o¨zelles¸tirilmeyecek” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de MKE’nin KİT statüsünün kurumun gelişimini sınırlandırdığını, yeni personel istihdamı, hızlı karar alma, araştırma-geliştirme konularında sorunlar yaşandığını, bu nedenle MKE’nin şirkete dönüştülürdüğünü söyledi.

‘ELİNİZİ TUTAN NE?’

CHP’li Özgür Ceylan ise MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesinin kamu yararı içermediğini vurgulayarak, “S¸u anda elinizi tutan ne” diye sordu. Milli Savunma Bakanlıgˆı’na bagˆlı halihazırda 11 anonim s¸irket bulunduğunu kaydeden Ceylan, “Asıl amacınız ne? Varlık Fonu’na mı devredeceksiniz? Kamu I·hale Yasası’ndan muaf tutarak yandas¸larınıza ballı ihaleler vermek niyetinde misiniz ya da u¨c¸ bes¸ maas¸lı bu¨rokratlarınız ic¸in yeni yo¨netim kurulu u¨yelikleri mi ac¸mayı planlıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. MHP’li Halil Öztürk, işçilerin haklarının korunmasıyla ilgili bazı önerilerinin olduğunu, ancak teklifin genelini desteklediklerini belirterek “MKE’nin kamu statu¨su¨nu¨n ortadan kalkması ic¸in bir yabancıya, Hans’a, Marx’a, George’a veyahut da Ahmet’e, Mehmet’e satıs¸ından dogˆan bir ortaklık ilis¸kisi var olması lazım. Öyle bir s¸ey yok” diye konuştu. Teklif üzerindeki görüşmeler pazartesi günü devam edecek.