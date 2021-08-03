AKP'nin otel sevdası: "380 bin metrekarelik bu alanın rant alanına çevrilmesindeki amacınız neydi?"

03 Ağustos 2021 Salı, 13:53

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesinde yatırıma çılan yerler arasında, ‘yangın üssü’ olarak kullanılan arazinin de bir bölümünün bulunduğu iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray sözkonusu skandalı Meclis’e taşıdı. Konunun İYİ Parti Turizm Politikaları Başkanlığı tarafından araştırılarak ortaya çıkarıldığını belirten Çıray, çalışmada Antalya Belek Turizm Merkezi kapsamında ve Antalya ili Serik ilçesi Belek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 145 ada 23, 24 ve 42 parsel numaralı ORMAN vasıflı kamu taşınmazların “Orman yangın üssü, kamping alanı, günübirlik alan ve spor alanı" olarak planlanması ve kamuya açık alan ile yangın üssü olarak kamu yararına kullanılması gerekirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plan değişikliğine gidilerek bu alanların daraltıldığını ve 250 dönümlük alanda iki adet otel alanı oluşturulduğunun anlatıldığını söyledi.

Çıray, konuyla ilgili olarak Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

"YANGINLARIN HUKUKİ VE VİCDANİ SORUMLUSU OLMAKTAN ÇEKİNMİYOR MUSUNUZ?"

"Kamping, Günübirlik Alan, Spor Alanı ve Orman Yangın Üssü plan kullanım kararını değiştiren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 2020/ 01-02 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 28.01.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylarken, söz konusu alanda yangın çıkmayacağının garantisi neydi? 380 bin metrekarelik bu alanın rant alanına çevrilmesindeki amacınız neydi?Sonuç olarak ülkemiz genelinde yaşanmakta olan orman yangınları milletimizin ciğerlerini yakıyor. Siz ise Orman Yangın Üslerini dahi otel alanına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. İşte ormanlarımızı yakan bu zihniyettir. Bu yangınların vicdani belki de hukuki sorumlusu olmaktan hiç çekinmiyor musunuz?"

Çıray, İYİ Parti Turizm Başkanlığının yaptığı çalışmanın detaylarını şöyle özetledi:

"1. Bahse konu alana ilişkin olarak onaylanan bir önceki planlarda yaklaşık olarak 30 dönümlük bir yüz ölçüme sahip olan alan “SPOR ALANI” olarak planlanmış olmasına rağmen yeni onaylanan plan değişikliği ile Spor Alanı kullanım kararı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

2. Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 145 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan ve bölge için vazgeçilmez bir nitelik taşıyan “ORMAN YANGIN ÜSSÜ” kullanım kararı getirilen alanın yarısından fazlasının kullanım kararı yeni onaylanan plan ile “TURİZM TESİS ALANI” kullanımına dönüştürülmüş ve 145 dönümlük Orman Yangın Üssünün yüz ölçümü 60 dönüme düşürülmüştür.

3. Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 115 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan “KAMPİNG TESİS ALANI” kullanım kararı, yeni onaylanan plan değişikliği ile tamamen ortadan kaldırılmış ve yine “TURİZM TESİS ALANI” plan kullanım kararı getirilmiştir.

4. Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 90 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alana “GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI” kullanım kararı getirilmiş olmasına rağmen, bu alanın da 1/3 büyüklüğündeki bir bölümü Günübirlik Tesis Alanı kullanımından “OTEL ALANI” kullanımına dönüştürülmüştür.

5. Belek Turizm Merkezinin sahil kesiminin nerdeyse tamamı (50 adet 5 yıldızlı ve 75.000 yatak kapasiteli) konaklama amaçlı Turizm Tesis Alanı olarak planlandığı için, bir önceki planlarda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla “KAMPİNG VE GÜNÜBİRLİK ALAN” ile yangın durumunda kullanılmak üzere “ORMAN YANGIN ÜSSÜ” plan kullanım kararlarına yer verilmiş olmasına rağmen, yeni onaylanan plan değişikliği ile bu donatı alanlarının aleyhine olmak üzere her biri ortalama 125 dönüm olan 2 (iki) adet Konaklama Tesisine yer verilmiştir.

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.01.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, mevzuat gereği ASKI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE Serik Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

Serik Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iletilen plan değişikliğini 07.02.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ASKIYA ÇIKARMAK SURETİYLE ilan etmiş olup; mevzuat gereği 1 (bir) aylık askı süresi 09.03.2020 tarihinde sona ermiştir.

Askı aşamasında Serik Belediye Başkanlığı başta olmak üzere plana yapılan itirazların Bakanlık tarafından REDDEDİLMESİ üzerine DAVA açılmış olup dava halen devam etmektedir."















