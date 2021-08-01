“AKP’nin umursamazlığı tüm ülkeyi yakıp kavuruyor”

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:31

2019 yılının Temmuz ayında da yurdun çeşitli bölgelerinde ardı ardına çıkan orman yangınlarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru önergesinde

“Ülkemizde özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için yangın müdahale uçağı ve helikopteri sayısının artırılması düşünülmekte midir?” diye sormuştu. Pakdemirli ise bu soruyu “Bakanlığımızca yangın söndürmede kullanılan hava aracı sayısı yeterli sayıdadır” diyerek yanıtlamıştı.

Pakdemirli’nin yanıtını hatırlatan CHP’li Şeker, “Önergemle Bakan Pakdemirli’ye sorduğum günden bu yana geçen 2 yıllık süre zarfında dahi AKP, orman yangınlarına son vermeyi gerçekten istese, arzu etse, gereken bütçeyi ayırır, ihtiyaç duyulan yangın söndürme uçaklarını envanterine katardı. Ancak onun yerine AKP, Kanal İstanbul gibi, HES’ler gibi ülke ekosistemini yerle bir edecek projelere para aktarmanın peşinde” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2020 Faaliyet Raporu’nu değerlendiren CHP’li Şeker, “Gerekli tedbirler ve önlemler alınmadığı için sadece 2020 yılında çıkan 3399 yangında 20.971 hektar ormanımız yanmış. Bu yangınların %54’ünün yani yarısından fazlasının sebebi belirlenememiş. Son 5 yılın verilerine baktığımızda 13.853 yangın çıktığını görüyoruz. Yani son 5 yılda her gün en az 7 yangın çıkmış. Bu yangınların da yarıdan fazlasının, 7176’sının sebebi bilinmiyor. Bakan Pakdemirli sadece Orman Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan yıllık faaliyet raporlarına baksa dahi ülkemizde çıkan orman yangınları karşısında uçak, helikopter gibi yangın söndürme envanterimizin yetersizliğini rahatlıkla görebilir ve istese gereken tedbirleri alabilirdi” diye konuştu.

YANAN ORMAN ALANLARININ BOYUTU KATLANARAK ARTTI

CHP’li Şeker “Yanan ormanlarımızın alansal boyutlarına baktığımızda, son üç yılda, yanan orman alanlarının katlanarak arttığını görüyoruz. 2018 yılında 5 bin 644 hektar orman yanarken, bu alan 2019 yılında 11 bin 332, 2020 yılında ise 20 bin 971’e ulaşmış. Göz göre göre ormanlarımızı, ormanlar evleri olan canlılarımızı, canlılarımızın yuvalarını, ekosistemimizi kaybediyoruz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN MİRASI THK’NU TABELADAN İBARET HALE GETİRDİLER”

CHP’li Şeker, THK’nun AKP tarafından bilinçli bir şekilde atıl hale getirildiğini söyleyerek “Kayyımla yönetilen THK’nun uçak filosunun modernize edilerek desteklenmesi yerine, önce kurban derisi bağış toplama yetkisine el koyan, sonra da kurumu atıl hale getirerek mülklerine göz diken anlayış kurumu orman yangınları konusunda da pasif hale getirerek ormanlarımızı yangınlar karşısında adeta savunmasız bırakmıştır” eleştirisinde bulundu.