AKP'ye yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden 'zam' karikatürü
İktidara yakınlığıyla bilinen karikatür dergisi Misvak, son dönemde peş peşe gelen elektrik ve doğalgaz zamlarını bir karikatürle eleştirince sosyal medyada gündem oldu.
Ardı arkası kesilmeyen zam haberlerine bir eleştiri de, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden geldi. Misvak'ın Twitter hesabından paylaşılan karikatürde son dönemdeki zamlar, üçüncü doz Covid-19 aşısına gönderme yapılarak eleştirildi.
Misvak dergisi için hükümete yönelik eleştiri içermesi bakımında bir ilk olma özelliği taşıyan karikatür, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.
Misvak'ın zam karikatürü şu şekilde:
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Tosuncuk getiriliyor