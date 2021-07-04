AKP'ye yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden 'zam' karikatürü

04 Temmuz 2021 Pazar, 09:28

Ardı arkası kesilmeyen zam haberlerine bir eleştiri de, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden geldi. Misvak'ın Twitter hesabından paylaşılan karikatürde son dönemdeki zamlar, üçüncü doz Covid-19 aşısına gönderme yapılarak eleştirildi.

Misvak dergisi için hükümete yönelik eleştiri içermesi bakımında bir ilk olma özelliği taşıyan karikatür, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Misvak'ın zam karikatürü şu şekilde: