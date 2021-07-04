AKP'ye yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden 'zam' karikatürü

İktidara yakınlığıyla bilinen karikatür dergisi Misvak, son dönemde peş peşe gelen elektrik ve doğalgaz zamlarını bir karikatürle eleştirince sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 09:28
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden 'zam' karikatürü
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Ardı arkası kesilmeyen zam haberlerine bir eleştiri de, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden geldi. Misvak'ın Twitter hesabından paylaşılan karikatürde son dönemdeki zamlar, üçüncü doz Covid-19 aşısına gönderme yapılarak eleştirildi.

Misvak dergisi için hükümete yönelik eleştiri içermesi bakımında bir ilk olma özelliği taşıyan karikatür, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Misvak'ın zam karikatürü şu şekilde:


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