Akşener'den Erdoğan'a sert sözler

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Akşener, "Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan garip bir ruh haliyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında yine Erdoğan'a seslenen Akşener, "Pandemi döneminde temel ihtiyaçlara zam yapan senden başka bir hükümet başkanı var mı" diye sordu. Seçimi işaret eden Akşener, "Gittiğin yol yol değil. Ya döneceksin ya ilk seçimde tıpış tıpış gideceksin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Akşener, "Biri gelip partili cumhurbaşkanı nedir diye sorsa 'Zamdır, zulümdür, milletini yoksulluğa mahkum etmektir' demek derim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin iktidarı denetleme görevi verdiği bizler bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin sorunlarından işsiz vatandaşlarımıza, çiftçilerimizden emeklilerimize herkese kadar her bir vatandaşımızın iktidar karşısında hakkını hukukunu savunmaya, milletimizin gerçeklerini iktidara göstermeye çalışıyoruz. Son dönemde bu sorunlara Sayın Erdoğan'ın ruh hali de eklenmiş bulunuyor. Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, ülkemizi de her fırsatta uluslararası mecrada mahcup eden bir garip ruh haliyle karşı karşıyayız. Son yansımasını aşı meselesinde yaşadık. Bu defa da çıktık aziz milletimizin gözünün içine baka baka Avrupa ülkelerinde Koronavirüs aşıları ücretli dedi. Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı.

Sayın Erdoğan, aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen yapıyorsun sen. Önce elektriğe yüzde 15 ardından da doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. Pandemi döneminde temel ihtiyaçlara zam yapan senden başka bir hükümet başkanı var mı?

'GİTTİĞİN YOL, YOL DEĞİL'

Tatlıcı dükkânında çalışan bir genç kadın; 'Yasak kalktı işten çıkarmalar başladı ben üniversite mezunuyum bir tekstil firmasında çalıyorum. KPSS’den 81 puan almama rağmen atamam yapılmadı mecburum çalışmaya. Şimdi de işten atıldım.' Cep telefonuna gelen mesajı gösterdi. Adres verilmiş bir avukatın, arabulucu olarak. İşten ayrılma şartlarını konuşacaksınız diye. Bir başka market sahibi diyor ki 'Faturaları ödemek için bile kredi çektim.' Sayın Erdoğan bunlar Türkiye’nin gerçekleri. Gerçeklerin farkında var artık. O duvar var ya o duvar o duvar senin sarayının duvarları. Milletimizin feryatları o duvarlardan geri dönüyor. Gittiğin yol yol değil .Ya o yoldan döneceksin yad a ilk seçimde tıpış tıpış gideceksin.

Bu iktidar millete sırtını dönmüş, milletimize verebileceği hiçbir şey kalmamış. Tütün meselesi çok önemli. Böylesine önemli bir konuda bir kanun değişikliği yaptılar yönetmeliğini bil 3 yılda çıkarabildiler. Şimdi de üreticilere 6 ay içinde kooperatiflerinizi kurun. Sayın Erdoğan sen farkında olmayabilirsin ama Kovid diye bir bela var. Viyadük açılışlarında pandemi seni teğet geçmiş olabilir ama üreticilerimiz salgında bin türlü zorlukla mücadele etti. Şimdi utanmadan diyorsun ki süreç 1 Temmuz'da başladı hepinizi yakarım. Böyle vefasızlık olmaz. Sen memleketin sokaklarını bilmiyorsun ama ben sana söyleyeyim, bu millet seni o sandıkta öyle bir yakacak ki şaşacaksın. Buradan iktidara sesleniyorum gelin tütün üreticimizi cezaevine değil tarlalara gönderelim.

Sayın Erdoğan Türk ekonomisinin yapısal bir problemi haline gelmiştir. Öğrenmeye kapalı akla ve bilime düşman demokrasiyi de zayıflık olarak gören bu zihniyet Türkiye’nin en büyük yapısal sorunudur. Sayın Erdoğan ve arkadaşları gitmeden Türkiye zenginleşemez, düze çıkamaz. Türkiye yeni bir sayfa açmamızı bekliyor.

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji beraberinde yeni değer setleriyle geliyor. Gençler internet üzerinden yeni bir dünya kuruyor. Dijital göçebelikten, yeni medyadan, e-spordan bahsediyoruz. Bu düşük hızla küresel trendleri yakalayabilir miyiz, yakalayamayız. Uzaktan çalışanları ülkemize çekmemiz mümkün mü? E-spor 7-8 senedir hayatımızda olan bir kavram. E-spor dünya çapında 500 milyon izleyiciye ulaşan bir spor organizasyonu. 100 milyar dolarlık bilgisayarlık oyun pazarından alacağınız payı da belirliyor."