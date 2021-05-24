Akşener'den Peker açıklaması: Bu iddialar soruşturulmazsa 'Abbas yolcu' olur
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyasetin gündemine oturan iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akşener, "Sedat Peker 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti'ye kumpas kurulduğunu söyledi. Peker'in açıklamaları daha nelere kadar gider? Neden Cumhur İttifakı bu konuda sessiz kalıyor?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
"- Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğim belli. Çarpıttılar. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var. Nasıl cevap verecek arkadaşlar? 'Hazır Meral hanım bunu dedi, sonuç itibariyle çarptıralım' dediler. Sedat Peker'e cevap veremedikleri için sözlerimi çarptırdılar.
- Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ortak noktası kokain ve kaçakçılık. Bu çok vahim, bir savcı bile harekete geçmez mi? İddiaların ortak noktası, kokain ve kaçakçılık. Bir savcı bile harekete geçmez mi?
- Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisinin geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir.
- Bugün ortaya saçılan bu iddialar adam gibi araştırılmaz soruşturulmazsa kamuoyu ile paylaşılmazsa 'Abbas yolcu' olur."
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