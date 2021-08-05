İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış

05 Ağustos 2021 Perşembe, 23:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu’yu ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Nasrullah Meydanında bulunan esnafların iş yerlerini ziyaret eden Akşener, hem esnafları hem de buradaki vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20 Ocak 2020 yılından itibaren bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bu kapsamda hem illeri hem de ilçelerde esnafları geziyorum, o kapıdan içeriye girdiğimde arkadaşlarımıza söylediğimiz şahit oldunuz bunlara diyorum ki ben iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, ne yapıyorum ben. Ben esnafın öznesi olduğu bir sistem kurmaya çalışıyorum.

"YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Rekabetin hizmet üzerinden yapıldığı, rekabetin projeler üzerinden yapıldığı ama rekabetin odak olduğu bir yeni siyasi anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum. Şuculuk buculuk üzerinden değil, dertler üzerinden problemler üzerinden, problemler üzerinden ya da güzel şeylerin üzerinden rekabetin yapıldığı, siyasilerin seçmeni bende başta olmak üzere velinimet saydığı bir yeni makul anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bugünde Kastamonu’ya geldim. Buradan sonra iki ilçe daha gezeceğim. Gördüklerimizi birlikte gördük.

"PANDEMİDE HERKES ACI ÇEKTİ"

Pandeminin açılmasıyla birlikte biraz işletmeler sanki hareketlenmiş gibi görünüyor müşteri açısından, o da en son girdiğim dükkanda söylenen şuydu: Bayram özelinde İstanbul’daki Kastamonuluların şehre gelmesiyle esnaf canlanmış, bu güzel bir şey. Çünkü pandemide herkes 7’den 70’e acı çekti. Bir daha bunlar olmaz diye ümit ediyorum. Burada bizler öğrendiklerimizi ilk önce grup konuşmamıza koyuyoruz.

"ESNAFLARIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİYORUZ"

Milletvekili arkadaşlarımızda soru önergesi veya araştırma önergesi veriyor. Kanun teklifleri veriyor. Bu sayede esnafların sorunlarına dikkat çekiyoruz. Kastamonu’daki esnafı, orada rastladığımız genci, kadını, emeklisi, çiftçinin dertlerini Türkiye’nin gündemine götürüyoruz. Ekonomist arkadaşlarımız, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor, çözüm önerileri ortaya koyuyorlar. Böyle bir çalışmamız var, bu amaçla bugünde buradayız” dedi.

