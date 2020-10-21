Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler

21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezileri kapsamında sabah saatlerinde Kayseri’ye hareket etti. Kayseri ziyareti öncesi Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret eden Akşener, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İYİ Partili Belediye Başkanı Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki 'Türkiye Komünist Partisi’ne geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz' diye cevap veriyorum” dedi.

Bu ifadelerin üzerine Akşener "Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur." dedi.



