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Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!

İYİ Parti Grup Toplantısı’ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan genel başkan Merel Akşener partisinin oy oranını açıkladı. Akşener konuya ilişkin olarak “Partimize saldırının olacağını bekliyorduk. Çünkü araştırma şirketlerinde yüzde 13-15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk da, şimdi duruma bakacağız” şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 16:53


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