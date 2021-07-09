Alanyaspor, Cristian Borja'yı kadrosuna kattı

09 Temmuz 2021 Cuma, 20:29

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu yeşilli takım son olarak Braga’dan Cristian Borja’yı transfer etti. Kolombiyalı 28 yaşındaki sol bek satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak Alanyaspor’a geldi.

‘BORJA GEÇEN SENE TRANSFER LİSTEMİZDE VARDI’

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle Broja turuncu yeşilli takıma dahil oldu. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Kendisiyle inşallah bir yıl beraber çalışacağız.

Çok önemli bir futbolcu. İnşallah bunu da ligde herkes görecek. Borja, zaten geçen sene bizim transfer listemizde birinci sıradaydı. Geçen sene kısmet olmadı. İnşallah onunla birlikte çok iyi işler yapacağız.

Alanyaspor'a katkı yapacağına inandığımız bir futbolcu. Hem kulübümüze hem futbolcumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘İYİ FUTBOLCUYU GETİRMEK KOLAY DEĞİL’

Burdur’da 1’inci etap kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor’un transferde biraz daha ağırdan gittiğini söyleyen Başkan Çavuşoğlu, iyi futbolcunun kolay bulunmadığını, bunun da zaman aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Tabii transferde geç kalma olabilir. İyi futbolcuları almak kolay değil. Yani sıradan bir futbolcu getirmiyoruz buraya biliyorsunuz. Bizim kadromuza gelenlerin hepsi de ilk 11'de oynayabilecek futbolcular. İyi futbolcuyu getirmek kolay değil. Bunun için tabii ki bir süreç olacak. Bundan sonra alacağımız futbolcular da gene en iyileri olacak” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALARA BİR AN EVVEL BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM’

Geçen sezon Alanyaspor’a transferinin son anda yarım kaldığını ifade eden Borja ise şunları söyledi:

“Alanyaspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum.

Geçen sene de gelmek için uğraştık, olmadı. Beklentinin farkındayım. Son 3-4 senedir Alanyaspor çok büyük işler yapıyor. Çok büyük oyuncuları var, takip de ediyorum. O yüzden geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce kampa katılarak arkadaşlarımla tanışıp antrenmanlara çıkmak için sabırsızlanıyorum.”