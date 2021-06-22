Alay konusu olan 'karpuz heykeli' yine ortaya çıktı

22 Haziran 2021 Salı, 16:35

Diyarbakır kent merkezinde TIR'a yüklü görülen dev karpuz ile surları temsil eden maketler, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlere gelen tepkiler üzerine, bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti. Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.

Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi