Albayrak açıkladı: İşte Kamu Özel İşbirliği’nin kamuya getirdiği yükün tablosu

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bakan Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde KÖİ modelinin birçok açıdan kamuya zarar getirdiğine dikkat çekti. Türkiye’de uygulanmaya başlandığı ilk dönemlerde KÖİ projeleri ile özel sektöre varlıkların kullanım hakkı verilirken, zamanla asgari gelir garantisinden yüklenici firma için kredi bulmaya, borç üstlenmeden kur farklarına kadar birçok riskle ilgili geniş garantiler verildiğini bildirdi.

Albayrak, 27 Mayıs’ta verdiği yanıtta, “soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin bilgiler; www.sbb.gov. tr/koi-gostergeleri adresinde yer almaktadır” dedi.

Albayrak’ın yanıtlar için işaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 115 projeyle yap-işlet-devret, modelini 109 projeyle işletme hakkı devri, 20 projeyle yap-kirala-devret ve 5 projeyle yap-işlet modelleri izledi.

KARAYOLU İLK SIRADA

Projelerin yatırım tutarlarının sektörel dağılımına bakıldığında 23.6 milyar dolar ile karayolu sektörü ilk sırada geliyor.

İkinci sırada 19 milyar dolar ile havaalanları, üçüncü sırada da 18.2 milyar dolar ile enerji sektörü bulunuyor. Yapkirala-devlet modeliyle gerçekleştirilen sağlık projeleri ise 11.6 milyar dolar ile dördüncü sırada.

Devamında 2.12 milyar dolar ile liman, 1.47 milyar dolar ile endüstriyel tesis, 1.26 milyar dolar ile yat limanı ve turizm projeleri geliyor. Gümrük tesisi projeleri 53 milyon dolar, demiryolu projeleri 28 milyon dolar, kültür ve turizm projeleri 14 milyon dolar, katık atık projeleri de 3 milyon dolar. İşletme hakkı devri bedellerinin sektörel dağılımına bakıldığında ise havaalanları 54 milyar dolar ile (KDV dahil, 2020 fiyatı) ilk sırada yer alıyor.

Bunu 19 milyar dolar ile enerji sektörü, 2.7 milyar dolar ile limanlar ve 914 milyon dolar ile yat limanları izliyor.