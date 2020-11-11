Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:12

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medya üzerinden ilan etmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Emir, Berat Albayrak'ın istifa metnini önce Anadolu Ajansı'na verdiğini, Anadolu Ajansı yayınlamayınca ağabeyi Serhat Albayrak'ın kanalı A Haber'e gönderdiğini ancak burada da metnin haberleştirilmediğini ifade etti.

CHP'li Emir kişisel twitter hesabından şunları yazdı:

"İstifanın perde arkası

Berat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu"