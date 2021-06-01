Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı konuştu: 'Bazı sıkıntılar oluşabilir, dikkat edin' uyarısı geldi
Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu. Fırat, "Bazı sıkıntılar oluşabilir, dikkat edin' uyarısı geldi" açıklaması yaptı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, ''Gaziosmanpaşa'daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir'' sözleriyle Alevi yurttaşlara yönelik saldırı olabileceğine dair iddialarda bulunmuştu.
Independent'ten Ali Kemal Erdem'e konuşan Alevi Dernekleri Başkanı Celal Fırat, Peker'in tweetinden bir gün önce güvenlik güçlerinde görev yapan ve kendileriyle uzun süreden beri dost olan arkadaşlarından telefon aldığını belirterek, "Bazı dostlarım beni arayarak 'Senden rica ediyorum Dede. Cemevleri giriş çıkışlarında dikkatli olun' dediler. Bazı sıkıntılar oluşabilir. Dikkat etmemiz gerektiğini bana söylediler" ifadelerini kullandı.
"ANCAK BU FARKLIYDI"
Geçmişte zaman zaman rutin uyarılar aldıklarını belirten Fırat, "Ancak bu farklıydı. Uyarıyı yapanların bizimle dostlukları olduğu için dikkate almamız gerektiğini düşündük" dedi.
Fırat, buna karşın "Yetkili makamlardan olası bir riske karşı yapılmış bir uyarı veya bilgilendirme var mı?" sorusuna cevaben de son dönemde kendilerine yapılmış herhangi bir resmi uyarının olmadığını söyledi.
Öte yandan diğer Alevi örgütlerinin başkanları, yakın zamanda kendilerine bir uyarı gelmediğini söyledi.
"SON ZAMANDA BU YÖNDE BİR UYARI GELMEDİ"
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez daha önceki tarihlerde saldırı, provokasyon girişimleri olabileceği yönünde uyarılar, ihbarlar almalarına karşın son süreçte böyle bir uyarının gelmediğini söyledi.
Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut, 2017 yılında Ümraniye'deki cemevlerinin etrafında keşif yapan şüpheli 2 kişinin kamerayla yakalandığını hatırlatarak, "Zaman zaman güvenlik birimlerince dikkatli olmamız konusunda uyarılar yapılıyordu ancak son zamanda bu yönde bir uyarı gelmedi" diye konuştu.
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