Alexander Zverev Wimbledon'da ikinci tura yükseldi
Wimbledon'da Alexander Zverev, tek erkeklerde ikinci tura yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Alman Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Zverev, bir saat 29 dakika süren mücadelenin ardından Hollandalı Tallon Griekspoor'u 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, üst tura kaldı.
Arjantinli 9 numaralı seribaşı Diego Schwartzman ise Fransız Benoit Paire'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Tek kadınlarda ise Wimbledon'da daha önce 5 şampiyonluk yaşayan 41 yaşındaki ABD'li Venus Williams, 8 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ve 13 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, rakiplerini mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.
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