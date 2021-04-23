Alexia Carutasu, Galatasaray yolunda
Transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt ile CEV Kadınlar Challenge Kupası şampiyonluğu yaşayan Alexia Carutasu'yla anlaştı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın, geçtiğimiz sezonu Sistem9 Yeşilyurt'ta geçiren Romanyalı genç oyuncu Alexia Carutasu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi.
Voleybolunsesi.com'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 2003 doğumlu genç pasör çaprazının kiralık transferi konusunda VakıfBank ile anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi Vakıfbank'ta bulunan Carutasu, bu sezon Sistem9 Yeşilyurt ile Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmış, ayrıca final maçının en değerli oyuncusu seçilmişti.
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