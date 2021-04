Cansu Özbay: "VakıfBank her zaman daha fazlasını ister"

23 Nisan 2021 Cuma, 13:21

Imoco Volley ile 1 Mayıs'ta oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıklarını, beş oyuncusu ve beş teknik ekip çalışanının Covid-19 karantinasında bulunmasına rağmen sürdüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay, CEV'e önemli açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, takımın önceden kazandığı dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna vurgu yaptı:

“Finallerde oynamaya alışkınız. CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört şampiyonluk kazanarak kendimizi kanıtladık. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takım olduğumuz için birbirimiz olmadan hiçbir şey başaramayacağımızı biliyoruz. Bireysel olarak çok tecrübe kazandım ve birçok şampiyonluk yaşadım. Dolayısıyla özgüvenim de arttı. Ancak her final yeni bir heyecan. Bunun için de çok heyecanlıyım. Umarım bir kez daha zafer kazanırız ve bundan zevk alırız."

"HER ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ"

Özbay, sözlerine şöyle devam etti:

Sloganımız "Daha fazlası"dır. Her zaman daha fazlasını isteyen bir takımda oynuyoruz ve hepimiz bunun farkındayız. VakıfBank, oynadığı her yarışmada her zaman şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Bu sonuçlar bizi sadece Süper Final için daha aç ve motive edebilir, çünkü bu sezonu üçlü kupayla bitirmek istiyoruz!"

"HER OYUNCU VAKIFBANK’TA OYNAMAK İSTER"

24 yaşındaki pasör, "VakıfBank'ta oynamak büyük bir şans. Her oyuncu burada olmak ister. Üzerimde baskı vardı, çünkü Avrupa'da ve dünyada büyük başarılara imza atan bir takıma geldim. Çok önemli, deneyimli oyuncular vardı. Bu, beni çok çalışmaya motive etti. Beş yıldır dünyanın en büyük takımında oynamak harika bir duygu. Burada oynamak istiyorsan, baskıya karşı koyabilmelisin, çok çalışmalısın. VakıfBank'ta baskı, ayrıcalık demektir. Nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerekiyor. " sözleriyle açıklamalarını noktalandırdı.