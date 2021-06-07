Alex'in takımının 8-0 kazanması Brezilya basınında gündem oldu!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yönettiği Sao Paulo u-20 takımı rakibini 8-0 mağlup etti.
Ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da U20 takımını devralan ve teknik direktörlüğe başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Santos ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir karar aldı.
Brezilya'nın iki dev kulübünün 20 yaş altı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Alex'in takımı Sao Paulo, 8-0'lık önemli bir galibiyete imza attı.
BİR KİŞİYİ OYUNDAN ALDI, TAKIMI SAHADA 10 KİŞİ BIRAKTI
Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Bir futbolcuyu oyundan çıkaran genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için bir süre 10 kişi oynattı.
Alex de Souza'nın takımının aldığı 8-0'lık galibiyet Brezilya basınında yer buldu.
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