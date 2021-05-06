Aleyna Tilki hakkındaki "aşı" soruşturmasına takipsizlik kararı
'İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçlanan Aleyna Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi.
Bir kişi, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklindeki sözleri nedeniyle Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmişti.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Aleyna Tilki hakkında 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
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