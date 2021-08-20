Ali Akman NEC Nijmegen'deki ilk golünü kaydetti

20 Ağustos 2021 Cuma, 23:36

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 2. haftasının açılış maçında NEC Nijmegen sahasında PEC Zwolleyi ağırladı.

NEC Nijmegen, 4. dakikada Ali Akman ve 42. dakikada Jonathan Okita'nın attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Zwolle'de Kersten 88. dakikada kırmızı kart gördü ve konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Takımıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydeden Ali Akman, sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takıımından NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.

Sezonun ilk haftasında Ajax'a 5-0 mağlup olan NEC Nijmegen, aldığı galibiyetle bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Vitesse'ye 1-0 mağlup olan PEC Zwolle ise iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

NEC Nijmegen'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Ali Akman'ın maçın oyuncusu seçildiği belirtildi.