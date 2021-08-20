Ali Akman NEC Nijmegen'deki ilk golünü kaydetti
Ali Akman'ın gol attığı maçta NEC Nijmegen sahasında PEC Zwolle'yi 2-0 mağlup etti.
Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 2. haftasının açılış maçında NEC Nijmegen sahasında PEC Zwolleyi ağırladı.
NEC Nijmegen, 4. dakikada Ali Akman ve 42. dakikada Jonathan Okita'nın attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Zwolle'de Kersten 88. dakikada kırmızı kart gördü ve konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.
Takımıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydeden Ali Akman, sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takıımından NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.
Sezonun ilk haftasında Ajax'a 5-0 mağlup olan NEC Nijmegen, aldığı galibiyetle bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Vitesse'ye 1-0 mağlup olan PEC Zwolle ise iki hafta sonunda puanla tanışamadı.
NEC Nijmegen'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Ali Akman'ın maçın oyuncusu seçildiği belirtildi.
???? | ???? ???????????? ???????? ???????????? ???????? ????????????!— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 20, 2021
Swipe voor de COOP Man of the Match! ??#NECPEC pic.twitter.com/LazJxmo823
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!
- Taliban dehşeti kamerada!