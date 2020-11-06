Ali Babacan'dan Erdoğan'a "BM" göndermesi

06 Kasım 2020 Cuma, 22:07

Babacan, partisinin Siirt İl Kongresi’nde konuştu. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisini altı madde halinde anlatan Babacan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimiz, 90’lı yılların sistemi değildir. Biz güçlü hükumet, güçlü Meclis ve güçlü yargıyı esas alıyoruz" diye konuştu:

Babacan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE 1’DEN BÜYÜKTÜR"

Adına Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi denen, aslında tam bir sistemsizlik olan bu süreçte her birimiz için hayati önemdeki birçok karar tek bir kişinin imzası ile alınıyor. İstişare mekanizmalarını ortadan kaldıran bu sitemde, tek bir kişi her şeye karar veriyor. BM’ye gittiğinde Dünya 5’ten büyüktür diyenler, Türkiye’nin de 1’den daha büyük olduğunu unutuyor. Halkımızın yüzde 98’i TBMM’de temsil ediliyor. Fakat pek çok önemli karar bu Meclis’e gelmiyor bile. Tek bir imza ile milyonları etkileyecek adımlar atılabiliyor. Yüzde 98 temsil gücü olan bir TBMM 84 milyonda 1 kişiden daha büyük olamıyor. Türkiye bir merciden tek kişiden ibaret değildir, Türkiye 1’den büyüktür. Demokrasi sadece sandıktan sandığa işleyen bir süreç değildir."

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMANETER SİSTEMİ VAAT EDİYORUZ"

Yola çıktığımız ilk gün, daha 9 Mart’ta tüm Türkiye’ye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi vaat ettik. Güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı yönetim sistemi tesis etmeyi amaçlıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimiz, 90’lı yılların sistemi değildir. Biz güçlü hükumet, güçlü Meclis ve güçlü yargıyı esas alıyoruz.

"BAKANLIK VE KURUMLAR GÜÇLENDİRİLECEK"

Birincisi, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını sağlayacağız. Partili bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz. İkincisi; bakanlara daha çok yetki ve daha çok sorumluluk vereceğiz. Bakanlıkları ve devlet kurumlarını güçlendireceğiz. Üçüncüsü; Yerel yönetimlere daha çok yetki vereceğiz.

"MECLİS İKTİDAR PARTİSİNİN UZANTISI OLMAYACAK"

Meclisimizi güçlendireceğiz. Meclisimiz, yürütmeyi, yani hükûmeti etkin bir şekilde denetleyebilecek. Gazi Meclisimizi, iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkartacağız.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Sivil toplumu güçlendireceğiz. İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız

"MECLİS ÇOĞUNLUĞU SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Anayasa Mahkemesine yapılan atamalarda, Meclisimizin nitelikli çoğunluğunu söz sahibi kılacağız. Böylece tek bir parti veya ittifak, Yüksek Mahkeme heyetini tek başına şekillendiremeyecek.

"SİİRT CEZALANDIRILDI"

Muhalefet partisinin de desteği ile Siirt seçimleri yenilenmişti. Bu sayede de bugünkü Cumhurbaşkanı, Başbakan olabilmişti. Siirt vesayetle mücadele etmişti. Oysa yıllar sonra başka bir vesayet çıktı. Siirt, kayyum politikası ile adeta cezalandırıldı."