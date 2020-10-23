Ali Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

23 Ekim 2020 Cuma, 14:58

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı’nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu Mimarisi ile yapılan ve temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Erbaş’ın yanı sıra Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"AHİRETE İNANMAYAN HANGİ KÖTÜLÜĞÜ YAPMAZ Kİ"

Dua okunup, kurban kesilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, inanç konusunda ahirete iman etmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki." diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Camilerden çocuk sesinin eksik olmasını istemediklerini söyleyen Erbaş, "Bugün burada, bu camiyi yapmakla ve bu caminin içerisinde mektebi inşa etmekle, peygamber efendimizi daha iyi tanıma ve Kuran'ı daha iyi öğrenme ve yeryüzünde iyiliğin uzanmadığı hiçbir yer kalmasın ruhuyla gençlerimizi yetiştirmeliyiz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Mevlid-i Nebi Haftası başlıyor. Çarşamba günü mevlit gecesi. Bu yıl, hafta kapsamında peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleri ile coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Allah ve peygamberimizin ismini öğrensin istiyoruz. Onun için bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası’nda peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Allah herkese ismi camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin" dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın da birer konuşma yaptığı törende, Recep Tayyip Erdoğan Camii kurdele kesilerek açıldı. Camide ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.



