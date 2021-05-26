Ali Koç, Diyanet İşleri Başkanı'na bir mektup yazdı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:10

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun verdiği vaaz esnasında kendisi hakkında söylediği sözlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a bir mektup yazdı.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın haberine göre Koç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü. İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya olduğu bir diğer salgın da 'nefret söylemi' ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok. Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim."

NE OLMUŞTU?

Müftü Soytekinoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği vaazda "Şu kadroya bakın, %90'ı Selanik göçmeni ve Sabetayist, yani Müslümanlığı kabul etmiş görünen Yahudiler. Hatta şunu da söyleyeyim, İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında otellerinde barındırdıkları kişiler Yahudilerdi. Şu an o kişi bu takımın da başkanı. Bunlar gücü kuvveti eline geçirdiği zaman, bize de aynısını yaparlar" demişti.

Vaazı cep telefonu ile kaydeden bir kişinin görüntüleri paylaşması üzerine Soytekinoğlu'na büyük tepki gösterilirken, Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı müftü hakkında soruşturma başlatmıştı.



